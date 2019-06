Pm 10, rispettato il ‘tetto’ annuale

Arpa e Regione Piemonte hanno presentato ieri mattina, a Torino, la Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2019: presenti l’assessore all’Ambiente della Regione Matteo Marnati, il responsabile della Direzione regionale Ambiente Roberto Ronco, il direttore generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto e il direttore di Ires Piemonte, Marco Sisti.

«La giunta non farà azioni spot ma strutturali, che vadano bene per i prossimi anni - il pensiero di Marnati - Dobbiamo ragionare su quello che è stato fatto nel passato, e probabilmente bisogna fare cose nuove perché non ha funzionato molto».

