Per l'ex autodromo di Morano (forse) non è ancora detta l'ultima parola

CASALE MONFERRATO - Un tempo meta degli appassionati di automobilismo di tutto il nord Italia, da quarant'anni l'ex circuito di Morano sul Po è in totale stato di abbandono. La fitta vegetazione ha invaso gli oltre 3 Km di asfalto, l'usura del tempo ha ridotto in uno stato pietoso le tribunette e i box. "Negli anni '70 questo impianto era un vanto per il nostro territorio, vederlo ora in queste condizioni fa male al cuore" commenta il sindaco di Morano, Luca Ferrari.

FOTOGALLERY - L'autodromo negli anni '70

Per l'ex autodromo, però, sembra che qualcosa si stia muovendo. Circa un anno fa, infatti, la famiglia Verardi proprietaria dell'impianto sarebbe stata contattata da potenziali acquirenti. L'area, però, fa parte del Parco naturale del Po Vercellese/Alessandrino, "condizione che impone determinati limiti e vincoli ambientali". La riqualificazione solo una vana speranza? I dettagli della (possibile) operazione su 'Il Piccolo' di oggi.

FOTOGALLERY - Come si presenta l'autodromo oggi