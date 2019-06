Parte il Festival diffuso

Martedì 25 giugno, prende il via la quinta edizione del Vignale Monferrato Festival, progetto pensato e sviluppato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la Regione Piemonte, per la valorizzazione del territorio monferrino e dei suoi paesaggi vitivinicoli, patrimonio Unesco, una sorta di Festival diffuso tra luoghi, persone, perfoirmance. La prima settimana di festival si apre con due residenze artistiche. Grazie alla collaborazione con il progetto Ovest\\Transcodex, diretto da Ugo Pitozzi, lo Spazioovest verrà abitato da marted da Daniele Ninarello, danzatore e coreografo piemontese, con un gruppo di Dance Well Dancers, progettualità che promuove la pratica della danza per persone affette da Parkinson. Il progetto di residenza coinvolgerà i danzatori che condivideranno con il pubblico di Vignale delle prove aperte, nel format del ‘Rendez Vous’, da oggi a giovedì 27 alle ore 19 nei Giardini Bassi di Vignale. Conclusione del loro percorso venerdì 28 con il momento finale di ‘Azzurro scuro’ , in apertura di serata alle ore 21.

La coreografa e danzatrice israeliana Ella Rothschild sarà, invece, impegnata da giovedì 27 in una residenza con i partecipanti al terzo trimestre di Nod -Icd International Contemporary Dance Program. In chiusura di residenza, sabato 29 giugno alle ore 21 verrà presentata al pubblico la creazione ‘What’s up?’.