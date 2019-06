Pd, si dimette il segretario: la gestione in mano a un triumvirato

NOVI LIGURE — Un triumvirato per guidare il Partito Democratico di Novi Ligure fino al prossimo congresso. La decisione è stata presa dagli iscritti dem dopo le dimissioni del segretario cittadino Matteo Morando, presentate a seguito della sconfitta alle elezioni comunali.

L’assemblea degli iscritti ha deciso che sarà convocato in tempi brevi un congresso per eleggere un nuovo coordinatore. Nel frattempo, il partito sarà gestito da tre rappresentanti delle altrettante componenti politiche che si sono delineate al congresso nazionale che ha eletto Nicola Zingaretti segretario.

A far parte del triumvirato sono stati designati Roberto Contotto per la mozione Zingaretti, Graziano Moro per la mozione di Roberto Giachetti e Paola Cavanna per la mozione di Maurizio Martina. Anche il vicesegretario provinciale, il novese Otello Marilli, seguirà da vicino la situazione. Il nuovo segretario sarà eletto in un congresso cittadino che dovrebbe essere convocato a settembre.