"Vado a farmi un giretto in moto". Ed è scomparso

QUATTORDIO - Un giro in moto, come spesso gli è successo di fare, assecondando una passione. Solo che, domenica, dopo essere partito al mattino, non ha più fatto rientro a casa.

Valter Ercole, 50 anni, abita a Serra, frazione di Quattordio, ed è dipendente del Comune di Castello d’Annone (in provincia di Asti), dove lavora come cantoniere. Di lui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata dell’altro ieri, quando ha telefonato alla figlia 15enne dicendole «va tutto bene», o poc’altro.

Poi i contatti si sono persi: non ha risposto ai messaggi della moglie che, quando ha cercato di contattarlo, ha trovato il cellulare staccato. E allora, ieri mattina, la donna, Gianna Barberis, si è recata alla stazione dei carabinieri di Felizzano per sporgere denuncia.

