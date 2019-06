Stat, si allarga la storica sede di via Roma

Sabato 22 giugno è stata inaugurata a Casale in via Roma 187 la nuova sede della storica agenzia Stat viaggi. Un buon numero di amici, clienti e fornitori ha preso parte all’evento insieme alle autorità e al sindaco. La vetrina, avveniristica e multimediale, non lascia certamente indifferenti ed è giustamente motivo di orgoglio per Paolo Pia, amministratore delegato del Gruppo Stat. E lo sguardo al futuro continuerà anche all’interno, quando nei prossimi mesi sarà possibile effettuare dei “viaggi” in realtà virtuale.

FOTOGALLERY - Inaugurata la nuova sede della storica agenzia Stat viaggi in via Roma