Forza Italia, si cambia. "Fanno tutti i fenomeni, ma se non c’era Silvio..."

ALESSANDRIA - «Per il momento l’unico leader riconosciuto è Silvio Berlusconi. Adesso c’è chi fa il fenomeno, ma se non ci fosse stato lui a ideare il centrodestra, chissà. Però il presidente è intelligente e sa bene che è ora di dare una svolta».

Una svolta a Forza Italia, dunque. Con Giovanni Toti a preoccuparsi del Nord e Mara Carfagna a guardare al Sud. Massimo Berutti, tortonese, senatore degli azzurri, osserva entrambi con grande attenzione.

Senatore Berutti, stiamo assistendo alla normalizzazione di Forza Italia, che diventerà un partito moderno, plurale e non sarà più monocratico."Io non parlerei di normalizzazione ma di processo evolutivo. Siamo in una fase transitoria nella quale non è stato identificato nulla se non due soggetti che rappresentano altrettante parti del Paese. Il tutto per allargare il gruppo di lavoro e completare l’opera con la ristrutturazione dello statuto".

Senatore, lei la gradisce questa svolta? "Sì, ma non mi piacciono i piagnistei".

