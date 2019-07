A Villa Guerci torna la ‘Festa dei cento’

ALESSANDRIA - Una simpatica iniziativa volta a celebrare gli studenti più meritevoli della provincia di Alessandria.

Torna anche quest’anno la ‘Festa dei cento’, un’occasione per incontrare i ragazzi promossi a pieni voti all’esame di maturità.

L’invito, esteso ai maturati di tutti gli istituti dell’Alessandrino, è per mercoledì 17 luglio; grazie all’apporto del Comune, ci troviamo, come ormai tradizione, a Villa Guerci, l’elegante palazzina in via Faà di Bruno; l’evento inizierà alle 17.30.

Sarà, come sempre, un’occasione di incontro informale, un modo non solo per premiare i ragazzi e congratularci con loro, ma anche per capire qualcosa in più del loro percorso di studi, delle speranze, delle speranze, del futuro universitario. E, come sempre, avremmo importanti ospiti che racconteranno la loro esperienza nel mondo del lavoro, ma anche i loro sogni.

Mentre la maturità è ormai nel vivo con gli orali (qualcuno li ha già conclusi), invitiamo chiunque volesse ulteriori informazioni a contattare la nostra redazione alla mail redazione@ilpiccolo.net oppure telefonando allo 0131 315200 (whatsapp: 338 8091790).