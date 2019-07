ALEcomics, crowdfunding sulla piattaforma Eppela

ALESSANDRIA - Si lavora già per la quinta edizione di ALEComics, la manifestazione dedicata al fumetto, alla letteratura, al fantastico e al gioco - nata dalla passione di un gruppo di amici - che si terrà nella Cittadella di Alessandria il 14 e 15 settembre.

Per il primo anno sarà inserito un biglietto d'ingresso, ma per garantire il successo dell’evento gli organizzatori hanno pensato anche al crowdfunding sulla piattaforma Eppela, dove sarà possibile comprare in prevendita il ticket per saltare la fila nei giorni dell'evento e per ottenere una serie di benefit e gadget.

L’obiettivo minimo di raccolta è di 5mila euro "che permetteranno - secondo i registi della fiera - la presenza al festival di grandi case editrici di fumetti e di giochi da tavolo. Se la raccolta avrà successo, verrà infatti implementata la presenza di ospiti alla 'due giorni'".