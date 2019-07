Botteghe storiche: ecco come ottenere il riconoscimento

ALESSANDRIA – L’albo delle botteghe storiche della città comprenderà gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali collocati nel territorio comunale considerati un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio urbano. Esse rappresentano un intrinseco valore storico e culturale nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini come luoghi della memoria, patrimonio di professionalità e tradizioni, ma anche per Io shopping e il richiamo turistico.

Possono ottenere il riconoscimento per anzianità gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane che abbiano la propria sede nelle aree del territorio cittadino. Da almeno 40 anni devono svolgere la stessa attività, anche in locali diversi da quelli originali, a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o di proprietà a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell’attività. Devono inoltre trattare lo stesso comparto merceologico: nel commercio fisso è da intendersi come stessa sottocategoria di prodotti, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la stessa tipologia di cibi e bevande somministrata in modo esclusivo o prevalente, per le imprese artigiane la stessa attività prevalente ad esempio barbiere,calzolaio,vetraio. Devono inoltre essere stati mantenuti lo stesso marchio/insegna/denominazione dell’impresa e devono essere stati condotti dallo stesso titolare o mediante sub ingresso in successione ereditaria (eredi legittimi e tutori legali degli aventi diritto; cessione d’azienda tra coniugi, tra parenti diretti del titolare o altri affini; conferimento d’azienda in società di persone o di capitali).

L’adesione all’albo delle Botteghe Storiche del Comune è a titolo volontario e sarà possibile con la compilazione di un modulo, scaricabile dal sito del Comune. Le istanze dovranno pervenire al Comune di Alessandria entro le ore 12 del 30 settembre di ogni anno con le seguenti modalità:

consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale del Comune di Alessandria

inviate all’indirizzo di posta certificata comunedialessandria@legalmail.it

inviate con e-mail ai seguenti riferimenti: roberta.forneris@comune.alessandria.it

piera.bruno@comune.alessandria.it

L’albo contenente l’elenco delle imprese aderenti è pubblico e sarà liberamente consultabile sul sito web www.comune.alessandria.it. A tutte le imprese che avranno ottenuto il riconoscimento come ‘Bottega storica’ e saranno inserite nell’Albo, verrà assegnata una targa distintiva che dovrà essere esposta all’esterno o all’interno del locale, posizionata in modo che questa possa avere la massima visibilità. L’Albo sarà aggiornato annualmente.