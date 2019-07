Contromano sull'A26: fermato dalla Polstrada

OVADA - Ha guidato contromano per diversi chilometri sull'A26 in direzione nord un 74enne residente a Bordighera, a bordo della sua Fiat Punto.

Sono state le pattuglie della Polstrada di Ovada, allertate da una serie di telefonate di segnalazione di automobilisti allarmati, a fermarlo ed evitare pericoli maggiori. E' successo tutto l'altra sera.

L'uomo alla guida non si era reso conto di quanto stava avvenendo. Con non poca fatica gli agenti sono riusciti a fermare l’auto sul margine destro della carreggiata e far scorrere, finalmente, il traffico in tutta sicurezza in direzione Genova. L'uomo subirà la revocata la patente di guida con la vettura sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.