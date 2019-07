Rogo nei pressi dell'Aeroporto

CASALE MONFERRATO - Oggi, nel pomeriggio, probabilmente a causa del surriscaldamento del trasformatore di un traliccio della rete elettrica che - in prossimità dell'aeroporto di Casale - si interra per non ostacolare il traffico aereo, si è generato un piccolo incendio.

VIDEO - Rogo nei pressi dell'areoporto

L'area interessata dal rogo è in un campo attiguo all'aeroporto di Casale Monferrato. Le fiamme sono state domate abbastanza rapidamente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale dell'Aeroclub Casalese, in possesso di mezzi adatti a simili esigenze donati da Alenia Aeronautica (oggi Leonardo).