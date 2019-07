Alessandria Summer Events: “la città non va in ferie”

ALESSANDRIA - Non per tutti è arrivato già il periodo delle vacanze. E nemmeno Alessandria “va in ferie”, come dimostra la serie di eventi e appuntamenti presentati da Palazzo Rosso (che ha dato il patrocinio) e da alcune associazioni cittadine per il mese di luglio. Un'occasione per “animare la città”, con proposte davvero per tutti: all’artistico, allo spettacolare, dal culturale all’aggregativo. Questo è Alessandria Summer Events che parte oggi, 3 luglio, con la Cerimonia di premiazione del Concorso Balconi fioriti 2019 al Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti” (soggetto proponente: Amministrazione Comunale di Alessandria in collaborazione con Agenzia Florida Style).

“La scelta di calendarizzare l’informazione all’inizio del mese di luglio – ha spiegato l'assessore alla Manifestazioni, Cherima Fteita - va infatti considerata nell’ambito di un ragionamento più ampio che, per un verso, fissa l’attenzione sull’arco temporale mensile (prevedendo che analoga comunicazione verrà fatta anche all’inizio del mese di agosto) e, per altro verso, intende favorire il recepimento di un’informazione ampia, preventiva e, al contempo, a 360° gradi e 'panoramica' di tutti gli eventi calendarizzati mensilmente in quanto beneficiati del conferimento del Patrocinio del nostro Ente”.

Il primo weekend del mese parte da venerdì 5 luglio con l'apertura della prima edizione di ALfestivAL–Festival LatinoAmericano in viale Milite Ignoto (soggetto proponente: Associazione PiacereDiVino) che proseguirà anche nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio. A cui si aggiungerà per i due giorni del fine settimana anche la manifestazione gastronomica al Centro sportivo comunale San Giuliano Vecchio di Alessandria (soggetto proponente: Unione Sportiva San Giuliano Vecchio).

Nella cornice della Cittadella sabato 6 e domenica 7 luglio ci sarà il 7° Raduno Nazionale Mezzi Militari d’Epoca organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sez. “E. Franchini” di Alessandria. “Una due giorni di rilancio e di memoria e storia del nostro passato – come ha spiegato Pietro Bologna – con diverse realtà di collezionisti e anche di esecutori di realtà cinematografiche. Quest'anno gli ospiti saranno portati a visitare una cantina sociale del nostro territorio”. Un'occasione per celebrare i 75 anni dallo sbarco in Normandia: domenica la Cittadella si riempirà di mezzi pesanti, dai carri armati ai cingolati della Seconda Guerra Mondiale. “Ci sarà anche un mezzo anfibio del tempo. Con una parata di tutti i mezzi nell'anello di piazza d'Armi”. E non può mancare l'ormai storico “tour tra i fossati della fortezza a bordo di jeep e camion militari”. Sabato sera un gruppo canoro si esibirà in canti e balli, portando in scena “il fine guerra” con costumi storici dell'epoca e musiche del tempo.

Il fine settimana lungo, che parte da venerdì 12 e si chiude domenica 14 luglio sarà dedicato al 74° Motoraduno Internazionale “Madonnina dei Centauri” (soggetto proponente: Moto Club “Madonnina dei Centauri” Internazionali di Alessandria). A cui si affiancherà nelle giornate di sabato e domenica la manifestazione Valmadonna fai baldoria in piazza di via del Forno, a Valmadonna (soggetto proponente: Associazione Valmadonna insieme) e anche la Mostra al Femminile nel complesso della Cittadella di Alessandria, dove c'è la sede del FAI (soggetto proponente: Associazione MAC).

Due martedì, il 16 e il 30 luglio, saranno declinati al femminile con Red Summer, un'estate al femminile promosso dall'associazione Bouquet in collaborazione con il ristorante “I Due Buoi” di via Cavour. Il primo appuntamento è con Chiara Giacobbe Chamber Folk Band, in un dialogo tra musica e letteratura, in un mix tra operetta e musical. Il 30 luglio, invece, sarà la volta della voce monferrina di Selene Bricco Gps Trio, che interpreta grandi successi nazionali e internazionali in chiave swing (concerto alle ore 21.30- cena a buffet dalle ore 20 - prezzi: 25 euro cena e concerto, oppure un drink e concerto dopo cena 12 euro).

Appuntamento giovedì 18 luglio alla Azienda agricola “La Fornace” di viale Teresa Michel con Storie al Femminile promosso da Associazione Giuditta - Avanzamento di Idee.

Inizio venerdì 19 luglio (proseguendo anche sabato 20 e domenica 21) per la nona edizione della Sagra della Pasta Fresca al parco di Marengo a Spinetta, organizzata dalla Proloco Fraschetta.

La giornata di sabato 20 luglio darà spazio anche alla manifestazione La Carovana del Cuore 2019, campagna di sensibilizzazione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - territorio nazionale (dal 20 luglio al 15 settembre) della Fondazione Patrizio Paoletti e al “Cento Grigio in Festival” - 1° Trofeo Città di Alessandria - Premio della critica “Bob Accardo” al Cento Grigio del Cristo. “Una prima edizione – come ha spiegato Filippo Terranova della Four Season che organizza – con il concorso canoro a cui parteciperanno 25 voci già selezionate dalla provincia di Alessandria e Asti (più una proveniente da Bologna) che saranno giudicate da una giuria di qualità.

Chiudono la rassegna “Alessandria Summer Events” negli ultimi giorni del mese tre spettacoli promossi dal Comune di Alessandria con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nella cornice della fortezza militare con la rassegna Cittadella Music&Ballet Festival. Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 luglio si alterneranno un concerto pop, un balletto classico e un'opera sinfonica.