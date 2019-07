Compra l'auto online, ma è una truffa: perde oltre mille euro

VIGNOLE BORBERA - Era convinto di aver trovato l’auto adatta e per averla aveva versato una caparra di 1.100 euro. L’annuncio che aveva visto su internet però era falso, e così a un ignaro 47enne di Vignole Borbera non è rimasto altro che presentare una denuncia ai carabinieri. Grazie a diversi accertamenti, i militari sono riusciti a risalire a G. M., un palermitano di 22 anni residente in provincia di Reggio Emilia, che è stato denunciato per truffa.