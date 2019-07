La programmazione al Megaplex Stardust

CINEMA - La programmazione da giovedì 4 luglio

Megaplex Stardust

Strada Viguzzolo 2 Tortona

presso il centro commerciale Oasi

Toy Story 4

Cast: Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Luca Laurenti, Corrado Guzzanti, Rossella Brescia, Benjamin Mascolo, Federico Rossi, Cinzia De Carolis, Tom Hanks, Laurie Metcalf, Annie Potts, Kristen Schaal, Tim Allen, Joan Cusack. Durata 99 min

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana.Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.

da lunedì a sabato ore 20.40 - 22.50

domenica ore 17.30 - 18.30 - 20.40 - 22.50

Nureyev – the white crow

Cast: Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksej Morozov, Raphael Personnaz, Olivier Rabourdin, Louis Hofmann, Sergei Polunin, Yves Heck. Durata 122 Min.

Nureyev - The White Crow, il film diretto da Ralph Fiennes, segue la vita del leggendario ballerino Rudolf Nureyev (Oleg Ivenko), dell'infanzia sofferta nella gelida città sovietica di Ufa, fino a divenire ballerino nella scuola che ha frequentato a Leningrado. Incontenibile e ribelle, a soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di fuori dell’Unione Sovietica. Gli ufficiali del KGB, però, lo marcano stretto, diffidando enormemente del suo comportamento anticonformista e della sua amicizia con la giovane parigina Clara Saint (Adèle Exarchopoulos)

da lunedì a domenica ore 20.20

Arrivederci professore

Cast: Johnny Depp, Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Siobhan Fallon Hogan, Paloma Kwiatkowski, Odessa Young. Regia Lars Klevberg. Durata 120 Min

Arrivederci Professore. film diretto da Wayne Roberts, è la storia di Richard (Johnny Depp), professore universitario a cui viene diagnosticata una malattia che rischia di cambiare per sempre la sua vita. L'uomo decide così di rinunciare a ogni tipo di apparenza e a tutte le convenzioni, iniziando a vivere nel modo più coraggioso e libero possibile.La sua nuova vita spericolata attraversa ogni tipo di vizio, dal fumo al bere, dalla carnalità agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. Vivendo al massimo, sperimentando nuovi piaceri mai provati negli anni precedenti, Richard si ritroverà faccia a faccia con il vero senso della vita e inizierà a risvegliare il suo sopito spirito interiore, che non ha nulla a che vedere con la sua nuova condotta.

da lunedì a domenica ore 22.50

Restiamo amici

Cast: Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo, Sveva Alviti, Mirko Trovato, Camilla Martini, Anni Barros, Gioia Libardoni, Lidia Vitale, Ivano Marescotti, Desirée Popper. Durata 99 min

Alessandro, pediatra di quarant'anni, vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita monotona e ritirata. Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: è Luigi, l'amico di sempre che gli chiede di raggiungerlo immediatamente. Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l'allarme lanciato è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredità vincolata, destinata a un nipote. Luigi però non ha figli. Quale piano ha intenzione di escogitare?

da lunedì a sabato ore 20.50 - 22.50

domenica ore 17.40 - 20.50 - 22.50

Ti presento Patrick

Cast: Sam Fletcher, Beattie Edmondson, Rupert Holliday Evans, Ann Queensberry, Jason Lewis, Kasia Koleczek, Patricia Potter, Ben Roddy. Durata 94 Min

Sarah è stata lasciata dal fidanzato. Mentre la sua vita sta andando in pezzi, riceve in eredità dalla nonna un cane, il viziatissimo carlino Patrick. Adattarsi alla sua ingombrante e disastrosa presenza non sarà facile, ma Sarah pian piano si affezionerà a lui e non solo... La presenza di Patrick, come per magia, aiuterà Sarah a ritrovare l’orgoglio, la grinta e soprattutto l’amore.

domenica ore 17.40

Escape plan 3- l’ultima sfida

Cast: Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Jin Zhang, Devon Sawa, Harry Shum Jr., Russell Wong. Durata 97 Min

Ray Breslin e Trent DeRosa devono unire le forze, insieme ad Hush, per salvare un membro del loro team, tenuta prigioniera in un penitenziario conosciuto come Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire.

da lunedì a sabato ore 20.40 - 22.50

domenica ore 17.40 - 20.40 - 22.50

Annabelle 3

Cast: Patrick Wilson, Mckenna Grace, Madison Iseman, Emily Brobst, Samara LeeSteve Coulter, Katie Sarife. Durata 106 Min

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

da lunedì a sabato ore 20.30 - 22.50

domenica ore 17.40 - 20.30 - 22.50

Avengers endgame

Cast: Scarlett Johansson, Karen Gillan, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Winston Duke, Don Cheadle, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow. Durata 188 min

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici. Tutte le specie viventi di tutte le galassie dell’universo sono state vittime della follia distruttrice diThanos. È bastato uno schiocco delle dita con indosso il Guanto dell’Infinito per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di tutti i pianeti esistenti. Gli Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono unire le forze un’altra volta per tentare di sconfiggere Thanos e riportare l’ordine nell’universo. Essi si riuniranno dunque per un’ultima battaglia per annullare i suoi atti malvagi

da lunedì a domenica ore 20.30