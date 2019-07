Novi Ligure saluta Carlo Foglia, morto in scooter

NOVI LIGURE - È stato fissato per le 15.30 di oggi, nella chiesa di San Nicolò a Novi Ligure, il funerale di Carlo Foglia, l’uomo di 66 anni deceduto giovedì scorso in seguito alle lesioni riportate nell’incidente stradale verificatosi in via Edilio Raggio.

Carlo Foglia, che di professione faceva il rappresentante di commercio per prodotti odontoiatrici e odontotecnici, stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando, per cause tuttora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Novi Ligure, si è scontrato con un’automobile, ha perso l’equilibrio ed è caduto al centro della carreggiata. Al momento dell’incidente indossava il casco, ma ciò non è stato sufficiente a salvargli la vita.

Carlo Foglia è persona molto conosciuta nel Novese e in particolare a Serravalle Scrivia dove risiedeva in via don Perosi: a Novi invece era nato e cresciuto, oltre ad averci vissuto sino a pochi anni fa. È stato per molti anni un appassionato dirigente della Novese, incarico che ha abbandonato nel 2016 dopo le note vicissitudini della società biancoceleste.

La vittima lascia il figlio Daniele, la sorella Anna con Renzo, i nipoti Marco (campione di triathlon) e Maria Pia.