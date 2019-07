A Vignale la 'prima' di due spettacoli

SPETTACOLO - Continua il Vignale Monferrato Festival, una quinta edizione, profondamente rinnovata, che fino al 6 luglio anima il paese con spettacoli, residenze e workshop. La seconda settimana si apre alla dimensione popolare della danza contemporanea e del dialogo artistico tra culture. Il coreografo Jacopo Jenna sta lavorando, dal 1° luglio, insieme ad un gruppo di adolescenti dell’Accademia Magdeleine G per Mímēma, un progetto di ricerca di una scrittura coreografica attraverso il dialogo con una serie di sequenze video riguardanti il corpo e la danza. Il tema dell’incontro artistico tra culture differenti è, invece, il motore della residenza del coreografo burkinabè Jérôme Kaboré, che lavorerà insieme ad un gruppo di giovani danzatori e richiedenti asilo, con il progetto L’envol. Anche questi artisti stimoleranno la riflessione con il loro lavoro, in momenti di condivisione aperta al pubblico durante la residenza (Rendez Vous) e in un appuntamento conclusivo in apertura delle serate del 4 e 5 luglio.

Il palcoscenico principale vedrà Les nuits barbares del coreografo franco algerino Hervé Koubi, in prima regionale giovedì 4 luglio, opera dirompente per 15 danzatori dedicata al tema dell’origine della cultura mediterranea. venerdì 5 luglio una nuova prima nazionale, con il lavoro del coreografo Roberto Castello: Mbira, creazione che racconta l’Africa fuori dagli stereotipi, un concerto con due danzatrici, due musicisti e un regista e che, utilizzando musica, danza e parola, prova a fare un punto sul complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana.

Sabato 6 luglio il festival si chiude con lo spettacolo Balerhaus di Sanpapié/Teatro della Contraddizione, una vera e propria balera, una serata danzante con orchestra dal vivo, con danzatori esperti che trasmetteranno i primi rudimenti di ogni ballo per poi lasciare la pista a tutti, perché ognuno possa scatenare in libertà la propria danza: uno spazio di ricerca nell'ambito della danza, del teatro, della poesia e della musica contemporanei, che permetterà di giocare reinterpretando i ruoli, i temi e le atmosfere.

Completa e integra il programma di questa edizione anche la collaborazione con il Golf Club Margara di Fubine, una location suggestiva, immersa nel verde delle colline del Monferrato, che ospiterà due Secret Show, un incontro tra danza e musica, nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio.

Appuntamento consolidato, torna anche in questa edizione La scuola dello spettatore, un’occasione per tutti, per scoprire cosa c’è dietro uno spettacolo, attraverso la parola di esperti, coreografi e artisti stessi. Un modo semplice e conviviale per arrivare alla visione degli spettacoli con alcune chiavi di lettura.

Per tutta la durata del festival è presente l’associazione culturale Tips Theater, con il progetto InterAzioni a Vignale, e un workshop sulla fotografia di scena con Margherita Demichelis. Presenti, inoltre, nella seconda settimana, il gruppo Flying Carpet, installazione temporanea e nomade nell’ambito di “Boarding Pass Plus Dance”, che volerà sopra l'Italia facendo tappa nei Festival e nei luoghi partner, con l’obiettivo di raccogliere una cassetta degli attrezzi per la coreografia contemporanea.

Completa il programma del festival il workshop Quello che ci muove rivolto a operatori, artisti e pubblico, realizzato in collaborazione con Edn Italia – European Dancehouse Network sabato 6 luglio. Il laboratorio vuole interrogarsi sui temi dei processi creativi e della produzione contemporanea, partendo dagli spunti offerti dalle attività del festival.

Il programma potrebbe subire variazioni, aggiornamenti sul sito piemontedalvivo.it.

