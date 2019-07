Contro un muro con l'auto: interviene l'elisoccorso

CREMOLINO - Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare una donna rimasta incastrata nell’auto che era andata a sbattere contro il muro. L’incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 18.00, a Cremolino, in via Umberto 1.

La donna, dopo un primo intervento dei sanitari del 118 è stata trasportata in codice rosso all’ospedale con l’intervento dell’elisoccorso. Meno gravi le condizioni degli altri due passeggeri del veicolo coinvolti. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri per i rilievi volti a stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.