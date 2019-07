Il pressing di Forza Italia su Amv Spa

VALENZA - Amv Spa è sotto pressione da parte di Forza Italia. Il responsabile per l’ambiente degli azzurri valenzani, Stefano Gregoriadis, che già aveva preso posizione sull’accordo con Amc di Casale, ritenendolo troppo sbilanciato a sfavore di Valenza e sull’incompatibilità dell’amministratore unico Andrea Canonico, che è anche alla guida della controllata Valenza Reti Gas Spa, annuncia che lunedì chiederà al suo gruppo consiliare di depositare un’interrogazione sul ‘fidanzamento’ tra le due municipalizzate.

“E’ nostra ferma convinzione – spiega Gregoriadis – che l’accordo attuale non possa portare mutui vantaggi o, comunque, non a Valenza e quindi vada necessariamente ripensato. Non è giustificabile questa decisione, pur potendo vantare valenza l’autosufficienza idrica. quando si sarebbero potute negoziare condizioni e garanzie migliori”.

Quanto alla posizione di Canonico evidenzia invece che “abbiamo depositato un accesso agli atti per avere la documentazione del caso, questa volta, in caso di non risposta chiediamo sin d’ora alla forze di minoranza di collaborare per azioni condivise in consiglio e in tutte le sedi possibili a contrastare questa ‘dittatura’ della maggioranza, anche in vista delle amministrative del prossimo anno”.