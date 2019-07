Fiumi presi d'assalto, dissuasori contro la sosta selvaggia

CANTALUPO LIGURE — L'ondata di caldo che da due settimane sta flagellando la nostra zona ha concesso solo un break nella notte fra sabato e domenica: già da metà mattinata di ieri il sole era tornato a splendere in un cielo terso ed il caldo aveva convinto molte persone a trascorrere la giornata in cerca di refrigerio al fiume. Dal tortonese una delle mete più gettonate sono le strette di Pertuso, dove ormai da tre settimane ogni weekend decine di persone si riversano sulle sponde del fiume Borbera, creando prevedibili problemi di sovrappopolazione e di parcheggio. L'amministrazione comunale ha ripristinato i dissuasori per evitare che alcuni fra i più audaci scendessero a bordo della propria auto fino alle rive – ed in alcuni casi rendessero poi necessario l'intervento del soccorso stradale per risalire fino alla carreggiata – ma l'esodo verso le gole del fiume resta significativo.