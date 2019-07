Favorire la crescita del Monferrato: strategie per Rosignano

ROSIGNANO MONFERRATO - Oggi, martedì 9 luglio alle ore 18 al Municipio di Rosignano Monferrato saranno presentati i risultati del lavoro svolto nell’ambito del Master in Sviluppo Locale dell’Università del Piemonte Orientale (terminato a giugno) dai “dottorandi” incaricati Luisa Cartesio ed Erik Barone. Saranno presenti anche il professor Paolo Perulli, direttore del Master e il dottor Luca Garavaglia, tutor accademico, che illustreranno il lavoro svolto frutto dello studio del territorio con un'analisi socio-economica e territoriale del “sistema locale“ Rosignano.

Modererà l'appuntamento il direttore de "Il Piccolo" Alberto Marello.

Il tema del master è stato: ”Linee e Strategie di Sviluppo Locale per Rosignano Monferrato”. Lo studio è stato interamente finanziato dal Comune di Rosignano Monferrato con la compartecipazione dell’Ente Morale “Vincenzo Luparia”, Fondazione presieduta dalla professoressa Carla Rondano, che fa riferimento all’Istituto Agrario di San Martino di Rosignano e che ha tra le sue finalità quella di perseguire e favorire la crescita socio - economica del territorio o monferrino

“Nel recente passato, spiega il sindaco Cesare Chiesa, la nostra amministrazione comunale fortemente impegnata a favorire in ogni modo la crescita e lo sviluppo della Comunità locale, si e’ posta il problema di dotarsi di utili strumenti per porre in essere una progettualità complessiva che vada oltre il contingente e che ponga le basi per un ambizioso Progetto che traguardi orizzonti di medio lungo termine. Da qui l’idea di avvalersi dell’Università per dotarci di uno strumento tecnicamente adeguato a impostare politiche concrete di sviluppo.”

Il tema del rilievo strategico per il territorio e l’estrema novità del Progetto realizzato nei mesi scorsi dal Comune di Rosignano Monferrato, ha portato l’Amministrazione comunale rosignanese alla determinazione di renderlo disponibile a tutto il Territorio Monferrino.

“Il nostro Comune rende questo studio accademico, che presenta forti connotazioni pratiche e molteplici opportunità di ulteriore approfondimento disponibile alle Amministrazioni dei Comuni del Monferrato Casalese e della Provincia. La realtà complessiva del territorio monferrino, infatti, non e’dissimile da quella rosignanese, anzi si sovrappone. Ci pare quindi ovvio e doveroso che si possano condividere strategie di medio lungo termine in modo diffuso e questo e’ il contributo che Rosignano offre per favorire questa crescita complessiva e diffusa delle nostre Comunità”- conclude Cesare Chiesa.

Per tale motivo all’incontro di oggi sono stati invitati, tra gli altri, i Sindaci e gli Amministratori del territorio per presentare anche a loro le risultanze dello Studio.

L’incontro Rosignanese si concluderà con un aperitivo offerto dall’amministrazione comunale , nel “fresco” spazio adiacente l’Infernot Municipale, per rimarcare – nel quinto anniversario del riconoscimento Unesco - il rilievo e le opportunità che tale riconoscimento hanno offerto al Territorio.