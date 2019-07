“Come vi piace”: Shakespeare nel chiostro del teatro San Francesco

ALESSANDRIA – Sabato 13 e domenica 14 luglio alle 21,30 la Compagnia Stregatti metterà in scena Come vi piace di William Shakespeare al Chiostro del cortile interno del Teatro San Francesco. L’ingresso sarà quello tradizionale del Teatro in via San Francesco 15.

Questa messa in scena chiude la trilogia shakespeariana degli Stregatti dopo Sogno di una notte di mezza estate (due anni fa presso i giardini del Teatro Comunale) e La Tempesta (l’anno scorso ai giardini Pittaluga). In scena oltre 20 attori, tutti provenienti dal gruppo Stregatti. Nel cast, oltre agli attori della compagnia, ci saranno sia gli allievi dei corsi di recitazione adulti sia quelli per i ragazzi più giovani.

Come vi piace è una commedia romantica e piena di azione, dove la protagonista Rosalinda scappa dalla perfida zia travestita da uomo e finirà col ritrovare il padre e l’amore conoscendo numerosi personaggi. La versione messa in scena dagli Stregatti punta sul ritmo e il divertimento, con la musica a sottolineare la girandola di eventi che contraddistingue questa commedia. Accompagnati dalle canzoni dei Depeche Mode suonate dal vivo da Daniele Mignone e cantante dalle pastorelle cantanti, si entrerà in questo mondo di fiaba, scambi di coppie, passioni, intrighi ed equivoci: la commedia è un gioco continuo e sapiente di contrasti che, partendo dalla deliberata ironia del titolo, giungono a capovolgere l’apparente fiabesca “felicità” della trama.

Info biglietti: tel. 3314019616

intero 15 euro

ridotto 10 euro