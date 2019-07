Le Muse: due appuntamenti nel weekend

CASALE MONFERRATO - Due appuntamenti sotto la regia dell'Accademia Le Muse nel fine settimana a Casale.

Venerdì 12 luglio alle ore 21,30, in occasione dell'inaugurazione di Energica on the River, sul Lungo Po Gramsci, si terrà il concerto della Baraonda Meridionale.

Domenica 14 a partire dalle 19,30 per la rassegna Coco Live, al Coco Caffè Bistrot di piazza Castello ci sarà il concerto del gruppo Be.tree rock blues.

Energica on the River vedrà consolidarsi la collaborazione di Le Muse Accademia Europea d’Arte con la società Energica srl dopo la proficua esperienza del Monfrà Jazz Fest, che proprio nel concerto di chiusura ha inaugurato il meraviglioso e romantico caleidoscopio di luci e colori del Lungo Po.

Baraonda meridionale è un vero concentrato di energia dal sapore mediterraneo a cui difficilmente il pubblico potrà astenersi a muoversi al ritmo incalzante e travolgente di pizziche, tarantelle e tammuriate. Il gruppo casalese che propone e tramanda la musica tradizionale e le danze del sud Italia è composto da: Sebastiano Guida, chitarre, acustica, classica e battente, mandolino, marranzano, armonica a bocca e voce; Mario Saldì, fisarmonica e voce; Enrico Ottone, clarinetto, fiscaletto siciliano, flauto e voce; Carmine Fontana, chitarra battente, chitarra acustica, lira calabrese, armonica a bocca e voce; Benny Scursatone, percussioni, tamburelli a cornice e tamorre.



Be.Tree: un vero e proprio Live rock blues trio, massimo rigore e virtuosismo tecnico per un repertorio dal ritmo coinvolgente e la rima incatenata mentre "to have the blue devils". Alberto Gandin - chitarra e voce; Gigi Andreone - basso; Marco Serra - batteria.