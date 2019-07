Ovadese Silvanese: la Juniores riparte da mister Magrì

OVADA - Ritorno a casa per mister Salvatore Magrì che, dopo le esperienze positive alla guida della Juniores della Gaviese e degli Allievi del Carrosio, è pronto a guidare nuovamente una formazione dell'Ovadese Silvanese. In passato l'ex allenatore della Castellettese (Prima categoria) ha fatto parte dell'organico dell'ormai ex Ovada Calcio. Ora, a partire dal prossimo mese di agosto, sarà seduto sulla panchina della Juniores, dove potrà contare su un ampio numero di ragazzi della leva 2002 - reduci dal buon campionato disputato nella categoria Allievi - oltre ai 2001 e a qualche 2000 (potranno esserne inseriti non più di tre in ciascuna distinta) rimasto in qualità di fuori quota.

I componenti della squadra, accompagnati dal presidente Gian Paolo Piana, hanno accolto il nuovo tecnico, che è stato presentato ufficialmente presso il campo sportivo Moccagatta di Ovada. Già fissato l’avvio della preparazione estiva con la consapevolezza che anche nonostante la riforma del campionato il 14 settembre verrà dato il via ai vari gironi. La prossima settimana si dovranno completare i tesseramenti per cui subito dopo sarà possibile conoscere gli effettivi a disposizione del tecnico.