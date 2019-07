Venerdì inizia Energica on the River

CASALE MONFERRATO - Energica offre alla città la possibilità di fruire in orario serale della passeggiata di viale Lungo Po Gramsci con un suggestivo impianto di illuminazione che resterà attivo fino al 31 agosto.

Per approfittare di questa opportunità è nato Energica on the river, un palinsesto di iniziative a partecipazione gratuita che inizierà ufficialmente venerdì 12 luglio.

Di seguito il calendario completo degli eventi

Venerdì 12 luglio

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Baraonda Meridionale in collaborazione con Le Muse (Folk del Sud - Italia, Pizziche, tarantelle e tammuriate). Con vendita gelati.

Sabato 13 luglio

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Esibizione del gruppo Why Not in collaborazione con Istituto Soliva (Rock, Pop e R&B con uno speciale tributo ai Queen). Con mercatino ambulanti e vendita gelati.

Domenica 14 luglio

Dalle ore 16.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè. Vendita gelati

Venerdì 19 luglio

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Trigo Migo in collaborazione con Istituto Soliva (Musica con ghironda, violino, organetto e cornamusa). Presenti servizio di ristorazione e vendita gelati.

Sabato 20 luglio

Dalle ore 20.00 fino alle ore 00.30 Apericena Mybar àn sal Po. Vendita gelati.

Domenica 21 luglio

Dalle ore 18.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè. Vendita gelati.

Sabato 27 luglio

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Ukulele Fairy Tales in collaborazione con Le Muse. Vendita gelati.

Domenica 28 luglio

Dalle ore 18.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè. Vendita gelati.

Venerdì 2 agosto

Dalle ore 20.00 fino alle ore 00.30 Apericena Mybar àn sal Po.

Sabato 3 agosto

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Esibizione del duo Elephank project in collaborazione con Istituto Soliva (Funky, Lounge, Jazz e Chill).

Domenica 4 agosto

Dalle ore 18.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè.

Sabato 10 agosto

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Esibizione di A T Pic Ensemble in collaborazione con Istituto Soliva (Mini orchestra portatile, repertorio nazional-popolare). Vendita gelati.

Domenica 11 agosto

Dalle ore 18.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè. Vendita gelati.

Mercoledì 14 agosto

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Esibizione Banda Folkloristica Amish.

Giovedì 15 agosto

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Combo Jazz in collaborazione con Le Muse (Swing).

Sabato 17 agosto

Dalle ore 21.30 fino alle ore 24.00 Duo Crocco/Negruzzo in collaborazione con Istituto Soliva (Dal musical al tango). Vendita gelati.

Domenica 18 agosto

Dalle ore 18.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè. Vendita gelati.

Domenica 25 agosto

Dalle ore 18.00 fino alle ore 00.30 Apericena “AVOGADO” Drop Cafè.

Chi fosse interessato ad organizzare nuovi eventi è invitato a contattare:

- ENERGICA al numero 0142 334450 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

- il Comune di Casale Monferrato al numero 0142 444271 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00