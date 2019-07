Inadempienze e criminalità. Pulizia tombini: è bufera

ALESSANDRIA - Amag Reti Idriche ha risolto il contratto con la Ecol Service Srl per il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali. La determina è datata 2 luglio e la firma è dell’amministratore unico, Mauro Bressan.

Due le motivazioni: inadempimenti e mancanze nello svolgimento dei servizi e, soprattutto, la comunicazione giunta in data 1 luglio dalla Prefettura di Milano in merito all’informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti della stessa società, per via di “un quadro indiziario complessivo, tale da far ritenere attendibile l’esistenza di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni con la criminalità organizzata e di possibili condizionamenti sulle scelte della società in questione”.

Sul giornale oggi in edicola tutti gli approfondimenti.