Investe bambino e scappa, identificato

NOVI LIGURE - È stato rintracciato dagli agenti della polizia municipale di Novi il pirata della strada che si è dato alla fuga dopo aver urtato la porta di un’auto dalla quale stava scendendo un bambino di 11 anni.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi (venerdì) in via Dante a Novi Ligure. Il ragazzino era in auto con il nonno quando ha aperto la porta della vettura occupando parzialmente la corsia di marcia dei veicoli, in quel momento è sopraggiunta un’auto che ha centrato la porta della vettura, e si è allontanato. Il bambino è rimasto ferito, subito soccorso è stato trasportato all’ospedale Infantile di Alessandria.

Gli agenti della polizia municipale di Novi Ligure, al comando di Armando Caruso, hanno iniziato ad indagare alla ricerca del pirata della strada.

Grazie ai vetri e ai pezzi rimasti sul luogo dell’incidente la Municipale è risalita alla marca e al tipo dell'auto, quindi ha rintracciato il conducente. Si tratta di G.C. residente a Novi che è stato accompagnato al Comando della Municipale. Messo di fronte alle sue responsabilità.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, e all’uomo sarà ritirata la patente. G.C. è stato accompagnato all’ospedale ‘San Giacomo’ per i prelievi finalizzati ad appurare se guidasse sotto l’effetto dell’alcol (ipotesi che pare da escludere).