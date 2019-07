Ospedale, acquistati 45 condizionatori contro l’afa

ALESSANDRIA - «Il caldo insopportabile dei giorni scorsi ha reso impossibile la vita dei pazienti dell’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio’. E non solo: anche medici e infermieri impegnati nei vari reparti, hanno dovuto fare letteralmente i miracoli per proseguire il loro lavoro»: la segnalazione è arrivata in redazione da parte di un visitatore del nosocomio alessandrino.

«Possibile che la direzione dell’ospedale non ne sia al corrente?». Domanda, dunque, girata direttamente a chi, al ‘Santi Antonio e Biagio’, si adopera per mandare avanti una ‘macchina’ così complessa: «La direzione - risponde Daniela Kozel, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera cittadina - ha avviato dallo scorso anno un progetto per risolvere in modo definitivo, compatibilmente alla realtà strutturale del presidio Civile, la problematica. E nell’ultima settimana abbiamo consegnato 45 condizionatori, che si aggiungono a quelli già arrivati nei mesi e negli anni precedenti».

