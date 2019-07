Vedrai: campus estivo sulla nonviolenza e disabilità

OVADA - E' in programma dal 15 al 20 luglio la seconda edizione del Campo estivo “Nonviolenza e disabilità: orizzonti comuni”. A promuoverlo sono l’Associazione per la pace e la nonviolenza di Alessandria e l’associazione Vedrai di Ovada che si occupa dell’uso delle tecnologie con persone con gravi disabilità. L'iniziativa si tiene nella frazione Rivere di Cartosio, a pochi chilometri da Acqui e rientra nei campi estivi promossi dal MIR (Movimento internazionale di Riconciliazione) e dal Movimento Nonviolento del Piemonte ormai con una tradizione trentennale. La giornata è divisa in due parti: al mattino lavoro in campagna con pulizia di un sentiero e la predisposizione dell’accesso ad un terreno anche per chi deve usare la carrozzella. Al pomeriggio si proseguirà nella ricerca sui significati della nonviolenza per le persone con disabilità. Per informazioni: nonviolence@libero.it ; tel. 334 3352704