Tre denunce per guida in stato di ebbrezza

CASALE MONFERRATO - Nell’ultimo fine settimana ben 25 pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Casale sono state impiegate nelle ore serali in operazioni di controllo della circolazione.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza il sessantenne casalese M.A.. L’uomo, con precedenti di polizia, ha perso il controllo della sua Wolkswagen Polo urtando due veicoli in sosta in via Trieste. Sottoposto all’alcool test, è risultato avere un tasso di 2,71 g/l. Oltre alla denuncia in stato di libertà, gli è stata sequestrata l’auto e sospesa la patente di guida.

I Carabinieri della Stazione di Pontestura hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza il quarantaseienne moldavo Z.V.. L’uomo, residente a Pontestura, ha perso il controllo della sua Harley Davidson in corso Roma. Dopo gli accertamenti in ospedale, ha evidenziato un tasso alcolico di 0,81 g/l. Per questo è stato multato e gli è stata ritirata la patente.

I militari della Stazione di Murisengo hanno denunciato, anche in questo caso per guida in stato di ebbrezza, il ventiseienne C.Z, di Ponzano Monferrato. L’uomo, la cui patente è risultata essere già sospesa, è andato a sbattere contro la recinzione di un’abitazione. Il suo tasso alcolemico è risultato di 1,43 g/l e per questo è stato denunciato e segnalato alla Prefettura per la revoca della patente.