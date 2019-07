VIDEO - Il vescovo in barca coi ragazzi della diocesi

ALESSANDRIA - Un pellegrinaggio metà in barca e metà a piedi. Partenza domenica mattina da Rivarone, arrivo a Venezia il 7 agosto. E' la proposta della Pastorale giovanile di Alessandria, su input del vescovo Guido Gallese, che da tempo ormai si sta allenando per portare a compimento un'impresa a remi che ha valore non solo spirituale, ma anche sportivo e turistico.