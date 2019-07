In consiglio le linee programmatiche 2019 -2004

OVADA - Da un lato la discussione delle linee programmatiche dell'amministrazione comunale per i prossimi cinque anni. Dall'altra il dito puntato contro le modalità di effettuazione dei recenti lavori pubblici. E' la naturale contrapposizione politica che si svilupperà tra Maggioranza e opposizione nelle sedute del consiglio comunale in programma tra il 22 e il 29 luglio. Si comincia lunedì prossimo dalle 21.00: in discussione le linee guida dell'azione amministrativa per i prossimi cinque anni. Dall'altro lato “Ovada viva” ha preannunciato ieri tramite la pagina Facebook del capogruppo Pier Sandro Cassulo la presentazione di un'interrogazione a proposito dei disservizi nella gestione degli appalti comunali. « Sono emerse queste criticità in modo eclatante come ad esempio nella mancanza della benché minima qualità della manutenzione del verde- si legge - oppure l’incredibile allagamento di Piazza XX Settembre del giorno 10 u.s. causato dal mancato collegamento delle caditoie delle acque piovane con gli scarichi a seguito dei lavori di rifacimento dei marciapiedi, purtroppo già terminati. Per questo motivo si interroga l'amministrazione per sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare il ripetersi di tali spiacevoli fatti che sicuramente danneggiano l’immagine della città». La discussione dell'interrogazione è calendarizzata per il prossimo 29 luglio, serata nella quale è previsto anche l'assestamento di bilancio per il 2019.