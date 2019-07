Equilibristi e acrobati: il circo Togni ai "Venerdì di luglio"

NOVI LIGURE — Appuntamento con il circo Togni questa sera a Novi Ligure, per il terzo dei “Venerdì di luglio”. Equilibristi, acrobati dell’aria, lanciatori di coltelli e giocolieri della famiglia circense più famosa d’Italia invaderanno il centro storico per una serata tutta con il fiato sospeso. In largo Valentina invece è in programma il concerto di Stefano D con “Mi piace come sei”, titolo dell’ultimo lavoro del cantautore. Come ogni venerdì, i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte e i locali della città offriranno intrattenimenti musicali e piano bar.

La rassegna si chiuderà venerdì prossimo, 26 luglio, con lo spettacolo “Vintage & burlesque” sul palco di piazza Dellepiane insieme a concerti a tema, mercatino dell’antiquariato ed esposizioni di automobili d’epoca.