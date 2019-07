In un libro la storia del militare che fuggì 21 volte (pure da Gavi)

GAVI — Domani, sabato 20 luglio alle 18.30, nei locali dell’enoteca comunale di Gavi, il docente David Guss della Tufts University presenterà il volume “Un uomo in fuga”, da lui scritto in lingua inglese e disponibile in traduzione italiana edito dalla Newton Compton. L’autore ha ricostruito, ricorrendo a testimonianze dirette e a fonti scritte e iconografiche perlopiù inedite, la vita di Alastair Cram, ufficiale dell’esercito di Sua Maestà Britannica che, durante la Seconda Guerra Mondiale fu autore di ben ventuno tentativi di fuga da campi di prigionia italiani e tedeschi: tra questi, il Forte di Gavi, da cui tentò di scappare nella primavera del 1943.

Al “Campo 05 per Ufficiali Pericolosi” (così era stato classificato il Forte di Gavi dal Regio Esercito) è dedicato quasi un terzo di questo libro: una sezione nella quale sono raccontate le storie di numerosi ufficiali e sottufficiali detenuti a Gavi in quanto protagonisti di tentativi di evasione da altri campi, in Nordafrica e in Italia. L’incontro di presentazione è organizzato dall’associazione Amici del Forte di Gavi.