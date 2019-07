Schianto sull’A21, muore 19enne salvi i suoi amici

ALESSANDRIA - Ancora sangue sulle strade dell’Alessandrino. Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo ha perso la vita lungo l’autostrada A21, poco dopo il casello di Alessandria Est. Sull’auto, guidata da una 18enne, viaggiavano, oltre alla vittima, anche altri due amici.

La vettura, dopo una sbandata, è finita nella scarpata, ribaltandosi. Per Lorenzo Calò, che abitava a Casale con la famiglia, non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polstrada di San Michele e la Procura potrebbe decidere di eseguire l’esame autoptico per stabilire con certezza la causa della morte.

Gli altri ragazzi sono stati trasportati all’ospedale: non sono in pericolo di vita.

Schianto anche a Spinetta Marengo, poco prima del cavalcavia: due coniugi sono rimasti feriti in modo serio.