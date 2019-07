Ovada punta alla Tenenza dei Carabinieri

OVADA - Un incremento dagli attuale quindi agenti ad oltre venti. L'aspirazione è stata messa nero su bianco nelle linee programmatiche dell'amministrazione per il quinquennio appena iniziato discusse l'altra sera in consiglio comunale. Si parla di un “oordinamento con gli altri Comuni per chiedere con forza un presidio più strutturato da parte dello Stato, ad esempio con l’ottenimento di una tenenza dei carabinieri in città”. In poche parole l'ottenimento di una Tenenza in città. Un'idea già accarezzata nel 2010 quando la richiesta fu avanzata ma poi si dissolse in una bolla di sapone. «Non c'è ancora una richiesta formale – chiarisce il sindaco Paolo Lantero. Alla città sarebbe utile un numero di militari maggiore, naturalmente senza per questo sguarnire il resto del territorio. Per questo ci lavoreremo».