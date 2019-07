Restyling piazza Garibaldi: è caccia ai fondi

OVADA - Attende da anni un restyling importante piazza Garibaldi, salotto buono del centro storico ovadese che ha però bisogno di un robusto intervento di riordino. E questa volta il Comune di Ovada, che in più occasioni ha inserito e depennato il cantiere nella lista delle opere pubbliche da realizzare, sembra deciso a fare sul serio. L’occasione è il bando regionale per le aree mercatali, atteso da tempo. Da Palazzo Delfino è stato affidato l’incarico per la progettazione allo studio Balbi Rinaudo, lo stesso che due anni fa portò un fondo da 124 mila euro utilizzati per rimettere a posto piazza XX Settembre. Lo studio con sede a Spinetta Marengo dovrà occuparsi del progetto di fattibilità tecnica e economica. Il corrispettivo dell’incarico è di poco superiore a 13 mila euro.