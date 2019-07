Douglas, da Alessandria a Verona

ALESSANDRIA - Solo un mese fa se ne andava l'indimenticato maestro Franco Zeffirelli, lasciandoci in eredità una vastissima filmografia e numerosissimi allestimenti scenici di opere liriche tra cui il suo ultimo trionfale lavoro - La Traviata - per il Festival 2019 dell'Arena di Verona, andata in scena per la prima assoluta lo scorso 19 giugno.

Ma se in quell'occasione a fianco della Prima Ballerina Petra Conti, già Prima Ballerina del Teatro alla Scala, del Boston Ballet e, attualmente, del Los Angeles Ballet, c'era Giuseppe Picone, étoile internazionale e direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, venerdì 19 luglio a ricoprire il ruolo di Primo Ballerino è stato l'alessandrino Douglas Zambrano.

Douglas, classe 1992, originario dell'Ecuador, è arrivato in Italia all'età di sette anni e due anni fa ha ottenuto la cittadinanza italiana; nel nostro paese ha iniziato i suoi studi, frequentando per un anno anche la prestigiosissima Scuola di Ballo del Teatro alla Scala.

Approdato al corpo di ballo dell'Arena di Verona già nel 2015 e nel 2018, quest'anno è stato scelto dal maestro Picone che, notandolo tra il corpo di ballo, ha deciso che dovesse essere proprio l'alessandrino a ricoprire il ruolo di Primo Ballerino al suo posto per le date alle quali lui stesso non potrà partecipare.

Una grande soddisfazione quindi, che va ad aggiungersi agli altri grandi successi ottenuti da Douglas che dal 2016 dirige ad Alessandria, insieme a Loris Schembri, la scuola di danza "Balletto di Alessandria", e che è riuscito a portare due anni fa nella nostra città Sabrina Brazzo, Prima Ballerina étoile del Teatro alla Scala, per la compagnia della quale danza dal 2012, nell'ambito di uno spettacolo contro la violenza sulle donne, mirato a raccogliere fondi per il centro Antiviolenza Me.Dea.