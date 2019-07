Ultimo giovedì sera con shopping e spettacoli a Tortona

TORTONA - Si concluderà oggi la serie di quattro giovedì sera con i negozi aperti, che ha caratterizzato a Tortona l’intero mese di luglio.

Dopo le serate con le esibizioni di scuole di danza e palestre, dopo i concerti di Arena Derthona, dopo la serata gastronomica con le cene nelle piazze e nelle vie del centro, l’attrazione principale di questa settimana sarà in piazza Duomo per la finale del concorso musicale Local Heroes, mentre lungo via Emilia e corso Montebello ci saranno nuovamente esibizioni di danza e dimostrazioni sportive.

Oltre naturalmente al gusto dello “struscio” serale, per una serie di iniziative che, oltre a dare visibilità alle vetrine e buoni affari al commercio locale, ha anche portato importanti risultati in termini di vitalità del centro e partecipazione dei cittadini.