Musica celtica con i Dallahan

ALESSANDRIA - Sabato 27 luglio alle 21 al Museo Etnografico di piazza della Gambarina, nell'ambito di Musicalia – musica sopra ogni cosa, si terrà il concerto di musica tradizionale Dallahan, from Scotland. La band è formata da giovani musicisti che hanno come base la città di Glasgow e di cui fa parte anche David Lombardi, violinista alessandrino da anni attivo in Europa con svariate formazioni.

Il gruppo esegue musiche della tradizionale irlandese attingendo anche agli stili musicali tradizionali dei Balcani e del Nord America ed è formato da Jack Badcock alla chitarra e voce, Ciaran Ryan al banjo, mandolino e violino, Andrew Waite alla fisarmonica e David Lombardi al violino.

I Dallahan creano un’atmosfera musicale originale e dinamica, fondendo le loro influenze di musica folk contemporanea con jazz, funk e musica pop portando i suoi ascoltatori in un viaggio che attraversa vari stili e paesi del mondo e che si traduce in uno spettacolo dal vivo coinvolgente e creando un proprio marchio unico di World-Folk trasmesso con incredibili virtuosismi.