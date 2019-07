Tortona, in arrivo le nomine al Cisa

TORTONA - Definito il consiglio di amministrazione, sono attese per oggi, venerdì 26 sera, le nomine in seno al direttivo del Cisa, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale. Verosimilmente sarà uno dei due consiglieri espressi dal Comune di Tortona l’incaricato della presidenza, quindi Riccardo Parlati o Anna Bisio Frascolino. Nel frattempo l’assemblea dei sindaci svoltasi mercoledì 24, ha nominato suo presidente il sindaco di Castelnuovo Scrivia Gianni Tagliani, e come direttore pro tempore il funzionario comunale Corrado D’Andrea, che avrà il compito di redigere il bando per individuare il nuovo presidente, dal momento che la carica è vacante da alcuni mesi.

Approvata anche la proposta del sindaco di Tortona Federico Chiodi di trasferire in capo al presidente la legale rappresentanza dell’ente, oggi al direttore, in modo da evitare simili impasse in futuro