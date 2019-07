Campo in sintetico, arriva l'ok dalla Figc

NOVI LIGURE — È arrivata l’omologazione da parte della Figc per il campo in sintetico di San Marziano, a Novi Ligure. Ad annunciarlo è stato l’assessore allo Sport Costanzo Cuccuru. «Contestualmente la Federazione ha dato anche il via libera per lo stadio comunale, quindi la Novese femminile potrà disputare il campionato di serie B al Girardengo», ha detto Cuccuru.

La Figc però ha richiesto all’amministrazione comunale l’esecuzione di diversi lavori affinché lo stadio potesse ricevere l’ok. «Le richieste sono molte e anche molto onerose – ha spiegato Cuccuru – Noi abbiamo risposto alla Federazione che possiamo intervenire solo in parte perché non abbiamo in cassa i fondi necessari. Fortunatamente la Figc ha accolto le nostre istanze e ha dato il nulla osta alla Novese femminile per l’iscrizione al campionato».

«Con il tempo faremo tutte le opere che la Federazione ci ha richiesto», ha concluso l’assessore allo Sport. Nel frattempo le ragazze di mister Fossati possono tirare un sospiro di sollievo.