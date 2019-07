Corso Martiri: a breve nuova area di sosta

OVADA - Provocò diverse polemiche lo scorso anno l'interdizione alla sosta nello spazio vicino alla rotonda tra corso Italia e corso Martiri della Libertà. Una manciata di posti ricavati in realtà dove la sosta non è mai stata permessa. Oggi il Comune di Ovada pensa a come riordinare l'intera area con un progetto che a breve dovrebbe essere esaminato dalla commissione Lavori Pubblici appena insediato per poi passare al vaglio della Giunta. L'obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze delle attività commerciali situati nel primo tratto di corso Martiri della Libertà e via Cavour. La conferma è arrivata al termine dell'ultima conferenza dei capi gruppo propedeutica alla convocazione del consiglio comunale previsto per lunedì sera.