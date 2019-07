Cisa, eletto il nuovo presidente

TORTONA - Sono state completate le nomine al consorzio intercomunale per i servizi assistenziali che riunisce i 40 comuni del Tortonese.

Dopo che l’assemblea ha ratificato i consiglieri, il nuovo cda si è riunito e ha eletto presidente Riccardo Parlati, una delle due persone designate dal Comune di Tortona, politicamente vicino all’area di Fratelli d’Italia. Vice presidente è stata scelta Patrizia Masino, nominata dai comuni della Bassa Valle Scrivia.

Consiglieri sono anche Anna Bisio Frascolino, per il Comune di Tortona, Alberto Lazzarin per i comuni collinari, Giorgio Raggi per i comuni montani delle valli Grue e Curone.