Consiglio comunale, in discussione bilancio e interpellanze

NOVI LIGURE — Sarà dedicato anche alla discussione delle interpellanze presentate dai Democratici su raccolta differenziata e teatro Marenco il consiglio comunale in programma questa sera – lunedì 29 luglio – a Novi Ligure. La riunione, la terza del mandato di Gian Paolo Cabella, si terrà alla biblioteca civica, visto che la sala consiliare di palazzo Pallavicini è inagibile.

All’ordine del giorno la ratifica di alcune variazioni di bilancio operate dalla giunta comunale e l’aggiornamento del Dup, il documento unico di programmazione economica. Si discuterà anche delle modifiche al regolamento dell’imposta unica comunale (Iuc), che in realtà “unica” non è, essendo composta da tre diversi tributi: Imu (imposta sugli immobili), Tari (tassa sui rifiuti) e Tari (tassa sui servizi indivisibili come strade, illuminazione, polizia locale…), ciascuno con diversi presupposti applicativi.

Due le interpellanze a cui la giunta comunale sarà chiamata a rispondere. La prima riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti tramite il sistema del porta a porta, che il Comune vorrebbe posticipare rispetto all’entrata in funzione, attualmente prevista a ottobre. La seconda è relativa all’apertura al pubblico del teatro Marenco, che secondo l’assessore alla Cultura Costanzo Cuccuru non potrà avvenire nel corso del 2019 in quanto servono ulteriori lavori di sistemazione della struttura. Le interpellanze sono state presentate dal gruppo consigliare “Democratici per Novi” formato da Rocchino Muliere, Simone Tedeschi, Cecilia Bergaglio, Stefano Moro e Luca Patelli.

Il consiglio verrà anticipato da due commissioni: oggi si riunirà la terza (Opere pubbliche e Viabilità), per discutere del rio Gazzo e dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare Zucca; la seconda (Bilancio) si è riunita giovedì della scorsa settimana.