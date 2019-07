L'Ovadese Maela Mandelli ai vertici di Trussardi

OVADA - Sarà Maela Mandelli il nuovo Chief Executive Officer della maison italiana Trussardi. La manager, ha ricoperto per sei anni il ruolo di managing director Paesi Bassi, Grecia, Medio Oriente e Africa di Pvh Corporation, il gruppo multibrand proprietario, tra gli altri, dei brand Calvin Klein eTommy Hilfiger. In precedenza, ha maturato esperienze commerciali di rilievo in Diesel, in cui ricopriva la carica di global sale director, e in Nike, dove nel 2007, dopo dieci anni dal suo ingresso in azienda, è stata promossa a business director Emea per l’abbigliamento. Ora sarà al fianco del presidente Tomaso Trussardi e si occuperà di accelerare il piano di rilancio e di sviluppo internazionale del gruppo promosso da QuattroR Sgr, la società di gestione del risparmio che da febbraio 2019 detiene il 70% del gruppo.