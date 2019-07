Scontro tra italiani e albanesi, cinque arresti e una denuncia

ALESSANDRIA - Maxi rissa al Cristo ieri sera (lunedì) in via della Santa. Alcune persone sono finite all’ospedale. Cinque arresti e una denuncia: questo il bilancio dell’intervento della Polizia.

Le perquisizioni hanno permesso di trovare le spranghe usate per lo scontro tra le due fazioni: italiani e albanesi. Alcuni di loro non sono nuovi a confronti di questo tipo, due anni fa sono finiti sotto indagine per lo stesso motivo. In quel caso, però, si trattò di un episodio più contenuto.

La Scientifica ha rinvenuto bossoli a salve in plastica, segno che qualcuno avrebbe usato una scacciacani.

Due dei feriti sono ancora ricoverati al pronto soccorso, uno ha trenta giorni di prognosi. Ancora da accertare il motivo dello scontro.

In giornata si terranno le convalide dei provvedimenti davanti al Gip Paolo Bargero.