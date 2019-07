La provincia unita per l'Adunata del 2021

I sindaci della provincia di Alessandria hanno dato pieno appoggio alla candidatura del capoluogo a città ospitnte dell'Adunata nazionale degli Alpini del 2021. E' stato ribadito dalle stesse autorità, stamattina, a Palazzo Rosso, sede municipale alessandrina, al generale Genovese e al gruppo dell'Ana nazionale che ha effettuato un sopralluogo in città (dalla Cittadella a piazza Garibaldi, al Duomo...) per verificare se esistono le condizioni per poter effettivamente ambire all'Adunata (il verdetto a novembre). C'è ottimismo, anche se la concorrenza di Brescia, Udine e Matera è forte. Il fatto che ci sia unità di intenti e che il territorio sia compatto è certamente un punto a nostro favore.