Raccoglie e differenzia la spazzatura di chi sporca: "Mi prendo cura della mia via"

Fabio Torti è un cittadino che, come tanti altri, non riesce più a tollerare la malagestione della spazzatura in strada. "Colpa sì di chi dovrebbe occuparsene ma la responsabilità è anche di molti cittadini incivili". E lui, così, sì è preso a cuore la sua via: raccoglie i rifiuti di altri, li differenzia, segnala.