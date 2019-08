Adesso nei cimiteri si tagliano anche gli orari dei funerali

ALESSANDRIA - Il decoro nei cimiteri di città e sobborghi è uno degli argomenti più dibattuti, in questi ultimi mesi: le difficoltà di Bilancio di Palazzo Rosso hanno infatti fermato le manutenzioni e il regolare sfalcio dell’erba, con il risultato che le aree comuni dei camposanti, e anche le sezioni dove a terra sono posizionate numerose tombe, sono diventate preda del verde.

Solo qualche giorno fa - e aspettando l’approvazione (mercoledì 7 agosto) del tanto atteso Piano di riequilibrio - l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini, ha annunciato che, grazie al recupero di una determinata somma, sarà possibile provvedere ai primi interventi d’urgenza.

Adesso, però, si apre un altro capitolo. Che, esattamente come quello precedente, rischia di far esplodere altre polemiche.

Con una determina firmata dall’architetto Pierfranco Robotti (dirigente di area del Settore servizi cimiteriali), il Comune di Alessandria ha comunicato a tutte le agenzie di onoranze funebri del territorio e, per conoscenza, anche all’Asl Al e all’Azienda ospedaliera ‘Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’, che cambiano - da ieri - gli orari dei funerali.